По меньшей мере 10 человек погибли в результате нападения вооруженных мужчин на деревню Биннари в штате Тараба на востоке Нигерии. Как сообщает Al Jazeera, полиция заявила, что к вечеру пятницы были найдены 10 тел. Нападение совершила большая группа людей, передвигавшихся на мотоциклах.

Данные о числе жертв различаются

По словам выживших, погибших могло быть не менее 20. Житель Биннари Саиду Нуху рассказал агентству AFP, что после ухода нападавших жители насчитали более 20 тел, а часть людей все еще считалась пропавшей без вести. Другой житель, Исияку Муса, также сообщил о по меньшей мере 20 погибших.

Правозащитная организация Amnesty International в заявлении в субботу оценила число жертв в 40 человек. В организации отметили, что после первого сообщения полиции о 10 погибших в деревне были найдены новые тела.

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Нападение после пятничной молитвы

Жители сообщили, что нападавшие открыли огонь сразу после пятничной молитвы. По словам лидера общины Малама Абубакара Сайфуллахи, в деревню прибыли около 50 мотоциклов, на каждом из которых ехали по два человека. Нападавшие также разграбили магазины, забрав деньги, продовольствие и другие товары, а также увезли мотоциклы, которые люди оставили, спасаясь от нападения.

Amnesty International раскритиковала власти Нигерии, заявив, что сельские общины в отдельных районах севера страны остаются беззащитными перед вооруженными нападавшими. В штате Тараба действуют банды, которые нападают на деревни, похищают людей ради выкупа и взимают «налоги» с фермеров или шахтеров в сельских районах со слабым присутствием государства.

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