Według Nation Kenya, w Kenii 13% dziewcząt w wieku od 10 do 14 lat, które już zaczęły menstruować, opuściło szkołę podczas ostatniego cyklu. Badanie wskazuje również, że ból był najczęściej wymienianą przyczyną trudności z uczęszczaniem na zajęcia i uczestnictwem w innych aktywnościach.

Dane te uzyskało Afrykańskie Centrum Badań nad Ludnością i Zdrowiem w ramach Kenya Young Adolescents Gender Norms Study za 2025 rok. W reprezentatywnym na poziomie krajowym badaniu wzięło udział 4230 nastolatków w wieku 10–14 lat.

Ból, woda i prywatność

Menstruacja rozpoczęła się już u około 31% ankietowanych dziewcząt. Spośród nich 26% zgłosiło, że podczas ostatniej menstruacji opuszczało zajęcia lub miało trudności z udziałem w aktywnościach szkolnych, religijnych lub społecznych, a także w pracach domowych.

Gdy uczestniczki zapytano o przyczyny, 71% wskazało ból. Kolejne 10% zgłosiło, że nie miało w szkole środków higieny menstruacyjnej. Jednocześnie 15% wszystkich nastolatek, które już zaczęły menstruować, powiedziało, że podczas ostatniego cyklu zabrakło im podpasek.

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Problem nie dotyczy wyłącznie obszarów wiejskich. Badanie z 2025 roku w dzielnicy Kibra w Nairobi wykazało, że od 50% do 70% uczennic nie miało odpowiedniego dostępu do środków higienicznych, a od 30% do 40% opuszczało szkołę z powodu nieodpowiednich warunków. W materiale wskazano również na brak wody, prywatnych miejsc do przebierania się, toalet i pojemników do utylizacji.

Zasięg programu podpasek

Kenijska ustawa o edukacji podstawowej zobowiązuje do zapewnienia bezpłatnych, wystarczających i dobrej jakości podpasek uczennicom publicznych placówek edukacji podstawowej, które osiągnęły dojrzałość płciową. Senat kraju uznał, że realizacja programu za pośrednictwem funduszu NGAAF oraz jego ograniczone finansowanie są sprzeczne z tym wymogiem.

Na 2026 rok budżet NGAAF wynosi nieco mniej niż 912 mln szylingów kenijskich i przewiduje zapewnienie podpasek 2,6 mln dziewcząt. Jednocześnie do publicznych placówek edukacji podstawowej w Kenii uczęszcza ponad 10 mln dziewcząt. Według Usawa Agenda w szkołach podstawowych średnio jedna toaleta przypada na 47 dziewcząt, podczas gdy zalecana norma to jedna toaleta na 25 uczennic. Tylko 28% takich szkół ma pomieszczenia do mycia się lub przebierania dla dziewcząt.

Same środki higieniczne nie wystarczą

Badanie opublikowane w 2026 roku w Frontiers in Reproductive Health wykazało, że zapewnienie jednorazowych i wielorazowych podpasek oraz kubeczków menstruacyjnych 300 uczennicom szkół średnich z pięciu szkół w Kilifi South znacząco zmniejszyło nieobecności związane z menstruacją we wszystkich grupach. Jednak obawa przed przeciekaniem, stygmatyzacja i kulturowe tabu nadal wpływały na frekwencję nawet przy dostępności środków higienicznych.

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