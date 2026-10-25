Stacja medialna Huti Al-Masirah podała, że w wyniku nalotów w Sanie i portowym mieście Hodejda w Jemenie zginęło co najmniej 16 osób. Według telewizji ataki przeprowadziły siły koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską. Informuje o tym Dawn.

W kontrolowanej przez Huti Sanie jeden z ataków trafił w dom: zginęły co najmniej cztery osoby, a kilka innych zostało rannych. Al-Masirah podała również, że atak na budynek mieszkalny dla pracowników cementowni w muhafazie Sanaa zabił sześć kobiet i jedno dziecko, a trzy kolejne osoby zostały ranne.

Ofiary w Hodejdzie i ataki na Mochę

W Hodejdzie, według telewizji Huti, nalot zabił pięciu członków jednej rodziny w dystrykcie At-Tuhajta. Wśród zabitych, jak twierdzi Al-Masirah, byli głowa rodziny, dwoje jego dzieci i dwie żony; jego córka została ranna.

Telewizja podała również informacje o serii ataków na Sanę i jej okolice, a także o około 20 atakach na Mochę na zachodnim wybrzeżu Jemenu. W materiale nie przedstawiono niezależnego potwierdzenia tych danych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia stron dotyczące rakiet

Wcześniej saudyjska koalicja oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła dwie rakiety balistyczne wystrzelone przez Huti w kierunku miast Taif i Janbu w zachodniej Arabii Saudyjskiej. Saudyjska agencja obrony cywilnej tymczasowo wydała ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu dla obszarów Taifu, Janbu, Dżuddy i Mekki, a po około 10 minutach je odwołała.

Agencja podała, że po przechwyceniu rakiet reagowała na spadające odłamki w regionach Mekki i Medyny. Część odłamków, według niej, spadła w Wadi Mughammas w pobliżu Mekki.

Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari oświadczył, że przeprowadzono ataki na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie i Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie, a także na lotnisko w Nadżranie i bazę lotniczą w Chamis Muszajt. Twierdził również, że celami były obiekt Aramco w Janbu, rafineria ropy naftowej w Rabigh, stacje pomp oraz rurociąg Wschód–Zachód. Władze saudyjskie nie potwierdziły tych ataków do chwili publikacji.

W Adenie, tymczasowej siedzibie uznawanego międzynarodowo rządu Jemenu, rozległy się eksplozje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Jemenu podało, że trzy balistyczne rakiety Huti uderzyły w obiekty straży przybrzeżnej: dwie trafiły w siedzibę główną, a kolejna w budynek w dzielnicy Tawahi. Sari przyznał się do ataku, twierdząc, że uderzono w obóz Al-Nasr i bazę marynarki wojennej w Adenie.

Czytaj nas na