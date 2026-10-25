胡塞媒体称也门空袭造成16人死亡——Dawn

胡塞媒体Al-Masirah称，也门萨那和港口城市荷台达遭遇空袭，至少16人死亡。该电视台称，袭击由沙特阿拉伯领导的联军部队实施。Dawn报道。

在胡塞武装控制的萨那，其中一次袭击击中一栋房屋：至少4人死亡，另有数人受伤。Al-Masirah还称，对萨那省一座供水泥厂员工居住的住宅楼的袭击造成6名女性和1名儿童死亡，另有3人受伤。

荷台达的伤亡与对穆哈的袭击

据胡塞电视台报道，在荷台达，空袭造成阿特图海塔地区一个家庭的5名成员死亡。Al-Masirah称，死者包括一家之主、他的两名子女和两名妻子；他的女儿受伤。

该电视台还报道称，萨那及其郊区遭到一系列袭击，也门西海岸的穆哈遭到约20次袭击。报道中未提供对这些信息的独立证实。

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双方的导弹声明

此前，沙特联军表示，已拦截并摧毁两枚由胡塞武装发射、飞向沙特阿拉伯西部塔伊夫和延布两座城市的弹道导弹。沙特阿拉伯民防机构曾暂时就塔伊夫、延布、吉达和麦加地区可能面临的危险发布警告，并在约10分钟后取消该警告。

该机构称，在拦截导弹后，其对麦加和麦地那地区坠落的碎片作出了响应。据该机构称，部分碎片坠落在麦加附近的瓦迪·穆加马斯。

胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里称，袭击目标包括利雅得的哈立德国王国际机场、达曼的法赫德国王国际机场、纳季兰机场以及哈米斯穆沙伊特空军基地。他还声称，目标包括延布的一处阿美石油设施、拉比格炼油厂、泵站和东西输油管道。沙特当局在发稿时尚未证实这些袭击。

在也门国际公认政府的临时驻地亚丁，传出爆炸声。也门内政部表示，三枚胡塞弹道导弹击中了海岸警卫队设施：两枚击中总部，另一枚击中塔瓦希地区的一栋建筑。萨里宣称对此次袭击负责，并称打击了亚丁的阿尔纳斯尔营地和一处海军基地。

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