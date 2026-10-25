По данным Nation Kenya, в Кении 13% девочек в возрасте от 10 до 14 лет, у которых уже началась менструация, пропустили школу во время последнего цикла. Исследование также указывает, что боль была наиболее часто называемой причиной трудностей с посещением занятий и участием в другой активности.

Эти данные получил Африканский центр исследований населения и здоровья в рамках Kenya Young Adolescents Gender Norms Study за 2025 год. В национально репрезентативном опросе приняли участие 4230 подростков в возрасте 10–14 лет.

Боль, вода и приватность

Менструация уже началась примерно у 31% опрошенных девочек. Из них 26% сообщили, что во время последней менструации пропускали занятия или испытывали трудности с участием в школьных, религиозных или социальных мероприятиях, а также в домашних делах.

Когда участниц спросили о причинах, 71% назвали боль. Еще 10% сообщили, что у них не было в школе средств менструальной гигиены. В то же время 15% всех подростков, у которых уже началась менструация, сказали, что во время последнего цикла им не хватило прокладок.

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Проблема касается не только сельской местности. Исследование 2025 года в районе Кибра в Найроби установило, что от 50% до 70% школьниц не имели надлежащего доступа к средствам гигиены, а от 30% до 40% пропускали школу из-за ненадлежащих условий. В материале также отмечается нехватка воды, приватных мест для переодевания, туалетов и контейнеров для утилизации.

Охват программы прокладок

Закон Кении о базовом образовании обязывает обеспечивать бесплатными, достаточными и качественными гигиеническими прокладками учениц государственных учреждений базового образования, достигших половой зрелости. Сенат страны признал, что реализация программы через фонд NGAAF и ее ограниченное финансирование противоречат этому требованию.

На 2026 год бюджет NGAAF составляет чуть менее 912 млн кенийских шиллингов и предусматривает обеспечение прокладками 2,6 млн девочек. В то же время в государственных учреждениях базового образования Кении учатся более 10 млн девочек. По данным Usawa Agenda, в начальных школах в среднем один туалет приходится на 47 девочек при рекомендуемой норме один туалет на 25 учениц. Только 28% таких школ имеют комнаты для мытья или переодевания девочек.

Одних средств гигиены недостаточно

Исследование, опубликованное в 2026 году в Frontiers in Reproductive Health, показало, что предоставление одноразовых и многоразовых прокладок и менструальных чаш 300 старшеклассницам из пяти школ Килифи-Саут существенно сократило связанное с менструацией отсутствие на занятиях во всех группах. Однако страх протеканий, стигма и культурные табу продолжали влиять на посещаемость даже при наличии средств гигиены.

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