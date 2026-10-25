据Nation Kenya报道，在肯尼亚，已开始月经的10至14岁女孩中，13%在最近一次月经周期期间缺课。研究还指出，疼痛是受访者最常提及的、导致上课及参与其他活动困难的原因。

这些数据由非洲人口与健康研究中心在2025年Kenya Young Adolescents Gender Norms Study框架内获得。这项具有全国代表性的调查涵盖了4230名10至14岁的青少年。

疼痛、水和隐私

约31%的受访女孩已经开始月经。其中，26%表示，在最近一次月经期间，她们缺课，或在参加学校、宗教或社会活动以及做家务时遇到困难。

当被问及原因时，71%的参与者提到了疼痛。另有10%表示学校没有月经卫生用品。同时，所有已经开始月经的青少年中，15%表示在最近一次周期内没有足够的卫生巾。

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问题不仅存在于农村地区。2025年在内罗毕基贝拉地区进行的一项研究发现，50%至70%的女学生无法获得足够的卫生用品，30%至40%因条件不足而缺课。报道还指出，水源、私密更衣场所、厕所和废弃物收集容器不足。

卫生巾项目覆盖范围

肯尼亚《基础教育法》要求为已进入青春期的公立基础教育机构女学生提供免费、充足且优质的卫生巾。该国参议院承认，通过NGAAF基金实施该项目及其有限的资金投入，与这一要求相矛盾。

2026年，NGAAF预算略低于9.12亿肯尼亚先令，并计划为260万名女孩提供卫生巾。与此同时，肯尼亚公立基础教育机构中就读的女孩超过1000万名。根据Usawa Agenda的数据，小学平均每47名女孩才有一个厕所，而建议标准是每25名女学生一个厕所。仅28%的此类学校设有供女孩洗漱或更衣的房间。

仅有卫生用品还不够

2026年发表于《Frontiers in Reproductive Health》的一项研究显示，向基利菲南部五所学校的300名中学女生提供一次性和可重复使用卫生巾及月经杯，显著减少了所有组别与月经相关的缺课情况。然而，即使卫生用品可获得，对渗漏的担忧、污名化和文化禁忌仍持续影响出勤率。

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