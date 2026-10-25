新加坡总理、执政党人民行动党秘书长黄循财在该党的一场会议上表示，治理不仅在于在相互竞争的利益之间寻求平衡，也在于准备好处理政治上棘手的问题。他还警告不要陷入民粹主义，也不要用简单化的答案应对问题，亚洲新闻台报道。

对决策负责

黄循财于10月25日在党内颁奖仪式和会议上发表讲话。他表示，执政党不能仅因困难决定不受欢迎就回避它们，也不能向选民承诺他们想听到的内容，并将后果转嫁给后代。

他列举了当局必须毫不拖延审议的问题，包括住房、人力资源以及政治人物薪酬的审查。黄循财指出，就政治人物薪酬而言，在政治上更容易的做法本是回避这一问题，但他决定在议会公开解释这一决定，并为此承担责任。

能源与对反对党的批评

总理还提及印度尼西亚近期决定减少对新加坡的天然气出口。他表示，新加坡通过投资液化天然气终端为此类风险做准备，这些终端使其能够从不同国家进口燃料，而非仅依赖管道。

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黄循财补充说，新加坡也在研究核能作为更清洁电力来源的潜力。他强调，应认真对待有关核能的担忧，但不应仅因这一选项困难或存在争议而予以排除。

执政党的立场

黄循财批评反对党的工人党，称该党在住房政策和外籍劳工问题上的做法会随政治形势而变化。他认为，政府必须考虑长期后果以及不同群体相互冲突的需求，而不是提出快速解决方案。

与此同时，总理表示，愿意作出艰难决定并不意味着当局相信自己不会犯错。他呼吁该党与公民保持联系，考虑他们的经验，并在政策未如预期发挥作用时作出调整。

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