巴基斯坦开伯尔-普什图省的宗教政治党派Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl（JUI-F）分支要求被任命进入新成立的地区代表与发展委员会（ARDC）的成员在三天内辞职。《黎明报》报道称，如不遵从，该党可能暂停其党员资格。

党务委员会的决定

该决定由JUI-F省级总委员会在穆夫提·马哈茂德中心举行的会议上作出，会议由该党开伯尔-普什图省埃米尔、参议员毛拉纳·阿塔乌尔·拉赫曼主持。该分支总秘书长毛拉纳·阿塔乌尔·哈克·达尔韦什表示，被任命进入ARDC的党员已收到要求作出解释的通知。

据JUI-F发言人哈吉·阿卜杜勒·贾利勒·扬称，该党有四名代表被任命进入该委员会：来自库拉姆的伊赫桑努拉、来自开伯尔地区提拉的伊扎图拉、来自德拉伊斯梅尔汗的阿卜杜勒·哈利姆·卡苏里亚，以及来自拉基马尔瓦特的乌马尔·比塔尼。来自巴焦尔的前立法者沙赫布丁·汗此前拒绝加入该委员会。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对ARDC的反对意见

JUI-F委员会拒绝接受ARDC的设立，并称在开伯尔-普什图省实施省长统治和紧急状态是不民主的。与会者还反对将宗教学校与恐怖主义挂钩的企图，并呼吁省长顾问避免发表他们所称的不负责任且自相矛盾的言论。

巴基斯坦联邦政府于10月11日在该省实施紧急状态后成立了ARDC。该委员会由12个指定地区的代表组成，负责支持维护法律和秩序、公民安全，并监督发展倡议。JUI-F还成立了一个两人委员会，以审议涉及不同地区和安全部队的问题。

关注我们在