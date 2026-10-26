在南非，律师事务所Motalane Attorneys已向比勒陀利亚豪登高等法院提出申请，要求对前道路事故基金（RAF）首席执行官科林斯·莱措阿洛的财产实施临时扣押。该事务所称，他拖欠其1,059,736.11兰特的法律服务费及相关开支，TimesLIVE报道。

所称法律服务欠款

在10月16日提交的起诉宣誓书中，律师埃马纽埃尔·莫亚莱法·莫塔莱内表示，莱措阿洛于2025年5月聘请该事务所，就一宗与RAF有关的案件提供法律服务。该律师称，双方商定的费用为每小时3,000兰特，莱措阿洛还应报销事务所的开支。

Motalane Attorneys称，其根据莱措阿洛的指示，于2025年5月至12月期间提供服务，账单在开具后即应支付。截至12月底，相关金额据称已超过100万兰特。莫塔莱内表示，2026年1月至10月期间多次发出的付款要求均未取得结果。

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案件材料中的莱措阿洛信息

该事务所称，申请中的关键证据是一则莱措阿洛据称于10月4日发送的信息。他在信息中据称表示，自己没有钱，并且不得不就支付学费和其他开支作出安排。莫塔莱内将该信息解读为承认债务以及被申请人存在财务困难的证据。

10月6日，该事务所向莱措阿洛发出要求，要求其在五天内偿还债务。申请书称，在其拟定时，他尚未偿还该款项、提供担保或提出付款计划。该事务所请求法院发布命令，要求莱措阿洛及其他利害关系方说明，为何不应对其财产实施最终扣押。莱措阿洛本人未回应该媒体的提问。

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