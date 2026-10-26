W Republice Południowej Afryki kancelaria Motalane Attorneys zwróciła się do Sądu Najwyższego Gautengu w Pretorii o tymczasową sekwestrację majątku byłego dyrektora generalnego Funduszu Wypadków Drogowych (RAF) Collinsa Letsoalo. Kancelaria twierdzi, że jest on jej winien 1 059 736,11 randów za usługi prawne i związane z nimi koszty, podaje TimesLIVE.

Roszczenie dotyczące długu za usługi prawne

W oświadczeniu założycielskim złożonym 16 października adwokat Emmanuel Moyalefa Motalane wskazał, że Letsoalo zatrudnił kancelarię w maju 2025 roku do obsługi prawnej sprawy związanej z RAF. Według adwokata strony uzgodniły stawkę 3 000 randów za godzinę, a także zwrot kosztów kancelarii.

Motalane Attorneys twierdzi, że świadczyła usługi na polecenie Letsoalo od maja do grudnia 2025 roku, a faktury były płatne po ich wystawieniu. Do końca grudnia kwota miała rzekomo przekroczyć 1 mln randów. Według Motalane wielokrotne wezwania do zapłaty wysyłane od stycznia do października 2026 roku nie przyniosły rezultatu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wiadomość Letsoalo w aktach sprawy

Kancelaria wskazuje jako kluczowy dowód we wniosku wiadomość, którą Letsoalo miał rzekomo wysłać 4 października. Miał w niej przekazać, że nie ma pieniędzy i musiał ustalać warunki opłacenia czesnego oraz innych wydatków. Motalane interpretuje tę wiadomość jako uznanie długu i dowód trudności finansowych pozwanego.

6 października kancelaria wysłała Letsoalo żądanie spłaty długu w ciągu pięciu dni. We wniosku wskazano, że w chwili jego sporządzania nie uregulował on kwoty, nie przedstawił zabezpieczenia ani nie zaproponował harmonogramu spłat. Kancelaria zwraca się do sądu o wydanie nakazu, zgodnie z którym Letsoalo i inne zainteresowane strony mają wyjaśnić, dlaczego jego majątek nie powinien zostać objęty ostateczną sekwestracją. Sam Letsoalo nie odpowiedział na pytania redakcji.

Czytaj nas na