В ЮАР юридическая фирма Motalane Attorneys обратилась в Высокий суд Гаутенга в Претории с просьбой о временной секвестрации имущества бывшего генерального директора Фонда дорожно-транспортных происшествий (RAF) Коллинза Летсоало. Фирма утверждает, что он задолжал ей 1 059 736,11 рандов за юридические услуги и сопутствующие расходы, сообщает TimesLIVE.

Заявленный долг за юридические услуги

В учредительном заявлении, поданном 16 октября, адвокат Эммануэль Моялефа Моталане указал, что Летсоало нанял фирму в мае 2025 года для юридического сопровождения дела, связанного с RAF. По утверждению адвоката, стороны договорились об оплате 3 000 рандов в час, а также о возмещении расходов фирмы.

Motalane Attorneys заявляет, что оказывала услуги по указаниям Летсоало с мая по декабрь 2025 года, а счета подлежали оплате после их выставления. К концу декабря сумма якобы превысила 1 млн рандов. По словам Моталане, неоднократные требования об оплате, направлявшиеся с января по октябрь 2026 года, результата не дали.

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Сообщение Летсоало в материалах дела

Ключевым доказательством в заявлении фирма называет сообщение, которое Летсоало, по ее утверждению, отправил 4 октября. В нем он якобы сообщил, что у него нет денег и ему пришлось договариваться об оплате обучения и других расходов. Моталане трактует это сообщение как признание долга и свидетельство финансовых трудностей ответчика.

6 октября фирма направила Летсоало требование погасить долг в течение пяти дней. В заявлении указано, что на момент его подготовки он не погасил сумму, не предоставил обеспечение и не предложил график выплат. Фирма просит суд выдать предписание, согласно которому Летсоало и другие заинтересованные стороны должны объяснить, почему его имущество не следует передать под окончательную секвестрацию. Сам Летсоало не ответил на вопросы издания.

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