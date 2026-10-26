W Tajlandii co najmniej siedem osób ma usłyszeć zarzuty w związku z nielegalnym wycięciem 15 drzew na terenie memoriału poświęconego zmarłemu królowi Bhumibolowi Adulyadejowi w Parku Narodowym Doi Suthep-Pui w prowincji Chiang Mai. Informuje o tym Bangkok Post, powołując się na tajski Departament Parków Narodowych, Ochrony Dzikiej Przyrody i Roślin.

Sprawa trafi do policji

Jak przekazał dyrektor generalny departamentu, szef parku narodowego potwierdził decyzję o zatrzymaniu podejrzanych po rozmowach pracowników parku z miejscowymi mieszkańcami oraz przeanalizowaniu nagrań wideo i zdjęć z terenu memoriału.

Kierownictwo parku oświadczyło, że siedem osób ma usłyszeć zarzuty nielegalnego wycinania drzew na terenie parku narodowego. Zastępca dowódcy policji Regionu 5 obiecał szybkie działania po złożeniu zawiadomień na policji. Sprawą zajmie się komisariat policji w dystrykcie Mueang w prowincji Chiang Mai.

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Wśród wyciętych drzew — tajska sakura

Administracja parku poinformowała, że wycięto 11 dzikich wiśni himalajskich, dwa złotokapy, jedno drzewo złotego trębacza i jedną sosnę norfolską. Drewno pocięto na około 40 dużych części. Dzikie wiśnie himalajskie są w Tajlandii nazywane także tajską sakurą ze względu na podobieństwo ich kwiatów do japońskiej wiśni ozdobnej.

Wycinka wywołała publiczne oburzenie. Stacja Channel 3 podała, że nienazwana grupa wolontariuszy przeprosiła administrację parku i wyjaśniła swoje działania tym, że drzewa zasłaniały widok na memoriał, a opadłe liście psuły jego wygląd. Według stacji drewno nie zostało zabrane do użytku prywatnego, lecz pozostawione do wykonania skrzynek na rośliny.

Memoriał został zbudowany przez mieszkańców Doi Pui i otwarty 5 grudnia 2007 roku z okazji 80. urodzin króla Bhumibola Adulyadeja. Zgodnie z tajską ustawą o parkach narodowych za takie naruszenia może grozić do 20 lat więzienia i/lub grzywna od 400 tysięcy do 2 milionów bahtów — w zależności od wagi wykroczenia.

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