在澳大利亚，One Nation党维多利亚州议会参议院候选人马克·尼科尔森拒绝就一段嘲讽塔斯马尼亚州参议员杰奎·兰比健康状况的动画视频向她道歉。澳大利亚广播公司新闻报道。

尼科尔森是创意机构Stepmates Studios的联合创始人，该机构为One Nation制作政治内容。在动画系列《Please Explain》最近的一集中，兰比被描绘出来，她的阴道脱垂遭到嘲笑。这名参议员曾在8月参议院的一次发言中谈及这一健康状况。

拒绝道歉

该视频引发广泛谴责，随后被删除。One Nation党领袖宝琳·汉森起初为这部动画片辩护，之后表示自己没有看过该视频并致歉，称视频制作得不够得体。

尼科尔森表示，他的工作就是嘲讽处于公共领域的人士。他否认这部动画片淡化了兰比的健康状况，并称他认为该视频让人们关注到了这一问题。当被问及是否可能道歉时，尼科尔森回答说，他目前无意道歉，如果他认为自己的行为需要道歉，他会这样做。

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兰比表示，尼科尔森不具备参与政治所需的成熟度，并呼吁他退出选举。她还称，汉森没有向她作出个人道歉。

使用人工智能制作的广告

Stepmates Studios还使用中国人工智能软件Seedance为维多利亚州选举制作了One Nation的竞选广告。尼科尔森表示，制作成本不足1000美元。

视频展示了由人工智能生成的角色，包括一名手持砍刀的黑人男子，以及一名正在取下炸药腰带的中东长相男子。尼科尔森称该广告具有包容性，并表示它使用的是刻板印象，而非攻击特定群体。

斯威本大学研究员卢卡斯·惠特克表示，利用人工智能再现对移民或个别社群的恐惧令人担忧。兰比称广告中对少数群体的描绘令人作呕。

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