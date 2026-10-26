在澳大利亚，前警察博·拉马尔-康登在与一名朋友的录音谈话中表示，这名朋友误听或误解了他据称承认枪击两人的细节。据澳大利亚广播公司新闻报道，陪审员在最高法院听取了这名朋友于2025年12月探望被羁押被告的录音。

拉马尔-康登对2024年2月谋杀杰西·贝尔德及其男友卢克·戴维斯的两项指控不认罪。控方称，他在帕丁顿地区贝尔德的家中用配发手枪射杀了这对伴侣。辩方称，该男子是在自卫范围内行动，并指出他与两名男子之间发生过两次涉及手枪的单独冲突。

围绕证词的争议

被告的一名朋友因法院禁令而未被公开姓名，他上周作证称，拉马尔-康登在据称发生枪击的当天来到他的工作地点。这名证人称，被告说自己用枪杀了人，还表示他原本无意射击第二个人，但不能留下证人。

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在12月的谈话中，拉马尔-康登否认了这一说法，并坚持称他的朋友可能误听了所说的话，或作出了错误解读。证人回答说，原话就是这样说的。他在法庭上解释说，自己变得越来越恼火，因为被告试图改变他的说法，并说服他相信自己的证词并不准确。

冲浪板包和巴厘岛之行

法庭还获悉，在据称发生谋杀案的两天前，拉马尔-康登与朋友在米兰达购买了一个冲浪板包。根据朋友的证词，被告说他想从贝尔德那里取回自己的冲浪板，并请朋友站在包旁边，以便测量它。

贝尔德和戴维斯的遗体在据称发生谋杀案八天后，于悉尼以南邦戈尼亚乡村地区一处房产附近的冲浪板包中被发现。证人还称，在2024年底共同前往巴厘岛期间，拉马尔-康登没有冲浪，并想购买一个武器消音器。在12月谈话的录音中，被告表示，无法在配发枪械上安装消音器。

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