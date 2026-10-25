Отделение религиозно-политической партии Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl (JUI-F) в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва обязало своих членов, назначенных в недавно созданный Совет представителей территорий и развития (ARDC), подать в отставку в течение трех дней. Как сообщает Dawn, в случае невыполнения требования им грозит приостановление партийного членства.

Решение партийного совета

Решение принял провинциальный генеральный совет JUI-F на заседании в Муфти Махмуд Марказ под председательством эмира партии в Хайбер-Пахтунхве, сенатора Мауланы Аттаура Рехмана. Генеральный секретарь отделения Маулана Аттаул Хак Дарвеш заявил, что партийцам, назначенным в ARDC, уже направили уведомления с требованием дать объяснения.

По словам представителя JUI-F Хаджи Абдула Джалила Джана, в совет назначили четырех представителей партии: Ихсануллу из Куррама, Иззатуллу из Тираха в округе Хайбер, Абдула Халима Касурию из Д. И. Хана и Умара Бхиттани из Лакки-Марвата. Бывший законодатель Шахбуддин Хан из Баджаура ранее отказался войти в состав совета.

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Возражения против ARDC

Совет JUI-F отверг создание ARDC и назвал введение губернаторского правления и чрезвычайного положения в Хайбер-Пахтунхве недемократичным. Участники заседания также выступили против попыток связывать религиозные семинарии с терроризмом и призвали советника губернатора воздержаться от, по их определению, безответственных и противоречивых заявлений.

Федеральное правительство Пакистана создало ARDC 11 октября после введения чрезвычайного положения в провинции. В состав совета вошли представители 12 определенных округов; он должен поддерживать правопорядок, безопасность граждан и контролировать инициативы развития. JUI-F также сформировала комиссию из двух человек для рассмотрения вопросов, касающихся различных округов и сил безопасности.

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