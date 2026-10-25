Oddział religijno-politycznej partii Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl (JUI-F) w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa zobowiązał swoich członków powołanych do nowo utworzonej Rady Przedstawicieli Obszarów i Rozwoju (ARDC) do złożenia rezygnacji w ciągu trzech dni. Jak informuje Dawn, niewykonanie tego polecenia może skutkować zawieszeniem ich członkostwa w partii.

Decyzja rady partyjnej

Decyzję podjęła prowincjonalna rada generalna JUI-F na posiedzeniu w Mufti Mahmood Markaz, któremu przewodniczył emir partii w Chajber Pasztunchwie, senator Maulana Attaur Rehman. Sekretarz generalny oddziału, Maulana Attaul Haq Darwesh, oświadczył, że działacze partyjni powołani do ARDC otrzymali już wezwania do złożenia wyjaśnień.

Według rzecznika JUI-F Hadżiego Abdula Dżalila Dżana do rady powołano czterech przedstawicieli partii: Ehsanullaha z Kurramu, Izzatullaha z Tirahu w dystrykcie Chajber, Abdula Halima Kasurię z D. I. Khanu oraz Umara Bhittaniego z Lakki Marwatu. Były ustawodawca Shahbuddin Khan z Badżauru wcześniej odmówił wejścia w skład rady.

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Sprzeciw wobec ARDC

Rada JUI-F odrzuciła utworzenie ARDC i uznała wprowadzenie rządów gubernatorskich oraz stanu wyjątkowego w Chajber Pasztunchwie za niedemokratyczne. Uczestnicy posiedzenia sprzeciwili się również próbom łączenia seminariów religijnych z terroryzmem i wezwali doradcę gubernatora do powstrzymania się od, jak to określili, nieodpowiedzialnych i kontrowersyjnych wypowiedzi.

Federalny rząd Pakistanu utworzył ARDC 11 października po wprowadzeniu w prowincji stanu wyjątkowego. W skład rady weszli przedstawiciele 12 wyznaczonych dystryktów; ma ona wspierać utrzymanie porządku publicznego, bezpieczeństwo obywateli oraz nadzorować inicjatywy rozwojowe. JUI-F utworzyła także dwuosobową komisję do rozpatrywania kwestii dotyczących różnych dystryktów i sił bezpieczeństwa.

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