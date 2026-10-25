Pakistan w sobotę wznowił działalność przejścia granicznego Gabd—Rimdan na granicy z Iranem w rejonie Gwadaru. Umożliwiło to wznowienie dwustronnego handlu oraz ruchu ciężarówek ze skroplonym gazem ropopochodnym i towarami pierwszej potrzeby, które utknęły po zawieszeniu działania przejścia 17 października, informuje Dawn.

Wznowiono przepływ ładunków

Straż graniczna zezwoliła na przekraczanie przejścia, znanego również jako Gate 250, przez ładunki handlowe z fakturami datowanymi na 16 października lub wcześniej. Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Gwadarze Mir Naveed Jan Kalmati potwierdził, że operacje handlowe wznowiono rano.

Jak powiedział, ciężarówki i inne pojazdy z towarami importowymi i eksportowymi mogą ponownie poruszać się w obu kierunkach. Kalmati oświadczył, że przyniesie to natychmiastową ulgę handlowcom i przewoźnikom, którzy pozostawali po przeciwnych stronach granicy. Oczekuje on również, że wznowienie dostaw pomoże złagodzić niedobór skroplonego gazu ropopochodnego w Pakistanie oraz powstrzymać wzrost cen energii i żywności.

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Atak na ciężarówki

Przed otwarciem przejścia lokalne władze przeanalizowały sytuację bezpieczeństwa i skierowały dodatkowe siły do ochrony konwojów handlowych. W czwartek niezidentyfikowani uzbrojeni ludzie zaatakowali skupisko pojazdów ciężarowych w pobliżu zamkniętego przejścia granicznego, podpalając dziesiątki pojazdów i uszkadzając kilka kolejnych.

Ciężarówki stały przy granicy od 17 października, gdy Ministerstwo Handlu Pakistanu nagle wstrzymało handel przez przejścia Gabd—Rimdan i Taftan. Resort natychmiast wycofał zarządzenie handlowe z 3 października, nie wyjaśniając przyczyn tej decyzji.

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