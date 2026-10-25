巴基斯坦通过加卜德—里姆丹口岸恢复与伊朗贸易——Dawn

巴基斯坦周六恢复了瓜达尔地区与伊朗接壤的加卜德—里姆丹边境口岸的运营。这使双边贸易得以恢复，运载液化石油气和必需品的卡车也得以重新通行；这些车辆此前因口岸于10月17日暂停运营而滞留，Dawn报道。

货物通关恢复

边防人员允许发票日期为10月16日或更早的商业货物通过该口岸，该口岸也被称为Gate 250。瓜达尔工商会主席米尔·纳维德·詹·卡尔马蒂证实，贸易业务于上午恢复。

他说，载有进出口货物的卡车和其他车辆如今再次可以双向通行。卡尔马蒂表示，这将立即缓解滞留在边境两侧的贸易商和运输商的困境。他还预计，恢复供应将有助于缓解巴基斯坦液化石油气短缺，并遏制能源和食品价格上涨。

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卡车遇袭

在重新开放口岸前，地方当局评估了安全局势，并部署了额外力量保护贸易车队。周四，不明身份的武装人员袭击了关闭的检查站附近聚集的货运车辆，纵火焚烧了数十辆车辆，并损坏了另外几辆。

这些卡车自10月17日起一直停留在边境附近，当时巴基斯坦商务部突然停止了经加卜德—里姆丹和塔夫坦口岸的贸易。该部门立即撤销了10月3日的贸易命令，但未解释作出这一决定的原因。

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