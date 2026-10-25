Пакистан в субботу возобновил работу пограничного пункта Габд—Римдан на границе с Ираном в районе Гвадара. Это позволило возобновить двустороннюю торговлю и движение грузовиков со сжиженным нефтяным газом и товарами первой необходимости, которые застряли после приостановки работы перехода 17 октября, сообщает Dawn.

Пропуск грузов возобновили

Пограничники разрешили пересечение пункта, также известного как Gate 250, коммерческим грузам с накладными, датированными 16 октября или ранее. Президент Торгово-промышленной палаты Гвадара Мир Навид Джан Калмати подтвердил, что торговые операции возобновились утром.

По его словам, грузовики и другие транспортные средства с импортными и экспортными товарами снова могут двигаться в обоих направлениях. Калмати заявил, что это принесет немедленное облегчение торговцам и перевозчикам, остававшимся по разные стороны границы. Он также ожидает, что возобновление поставок поможет ослабить дефицит сжиженного нефтяного газа в Пакистане и сдержать рост цен на энергию и продукты питания.

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Нападение на грузовики

Перед открытием перехода местные власти оценили ситуацию с безопасностью и направили дополнительные силы для охраны торговых конвоев. В четверг неустановленные вооруженные люди атаковали скопление грузовых автомобилей возле закрытого пункта пропуска, подожгли десятки машин и повредили еще несколько.

Грузовики стояли у границы с 17 октября, когда Министерство торговли Пакистана внезапно остановило торговлю через переходы Габд—Римдан и Тафтан. Ведомство немедленно отозвало торговое распоряжение от 3 октября, не объяснив причин такого решения.

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