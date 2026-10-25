W Pakistanie były premier Imran Khan może pod koniec listopada zostać przeniesiony z więzienia Adiala w Rawalpindi do nowego modelowego więzienia w sektorze H-16 w Islamabadzie. Według The Express Tribune, placówka jest przygotowywana do otwarcia między 1 a 10 listopada.

Źródła gazety w systemie penitencjarnym poinformowały, że w pierwszym etapie do nowego więzienia planowane jest przeniesienie 1 500 osadzonych, w tym Khana. Początkowo mowa była o przeniesieniu 2 000 osób. Na tym etapie przenoszeni będą wyłącznie tymczasowo aresztowani, których sprawy są jeszcze rozpatrywane przez sądy; skazanych to przeniesienie nie obejmie.

Specjalny oddział dla Khana

Według źródeł więziennych Imran Khan może zostać przeniesiony między 20 a 30 listopada. Jak przekazały, specjalny oddział dla niego został już ukończony, a instalacja systemu monitoringu wideo znajduje się na końcowym etapie.

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Źródła w więzieniu Adiala potwierdziły również, że listy osadzonych i tymczasowo aresztowanych z Islamabadu zostały już sporządzone, a przygotowania do przeniesienia w listopadzie trwają. Przenoszenie skazanych, według źródeł, może rozpocząć się w lutym 2027 roku.

Ukończono pierwszą fazę budowy

Nowe więzienie wybudowano na obszarze 90 akrów w sektorze H-16. Ukończona pierwsza faza obejmuje trzy baraki, miniszpital na 35 łóżek, meczet i kuchnię. Na terenie kompleksu przewidziano również boisko sportowe, bibliotekę, imambargah, kościół oraz oddzielne oddziały dla kobiet i dzieci.

Drugą fazę projektu planuje się ukończyć w pierwszym kwartale 2027 roku. Początkowy koszt projektu wynosił 3,5 mld rupii pakistańskich, jednak w ciągu czterech lat przekroczył 20 mld rupii, głównie z powodu wzrostu cen materiałów budowlanych. Minister spraw wewnętrznych Mohsin Naqvi obejrzał nową placówkę i polecił zakończyć prace do 31 października, podaje gazeta.

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