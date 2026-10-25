В Пакистане экс-премьера Имрана Хана могут в конце ноября перевести из тюрьмы Адиала в Равалпинди в новую модельную тюрьму в секторе H-16 в Исламабаде. По данным The Express Tribune, учреждение готовят к открытию в период с 1 по 10 ноября.

Источники издания в пенитенциарной системе сообщили, что на первом этапе в новую тюрьму планируют перевести 1 500 заключенных, в том числе Хана. Изначально речь шла о перемещении 2 000 человек. На этом этапе будут переводить только подследственных, дела которых еще рассматриваются судами; осужденных это перемещение не коснется.

Специальное отделение для Хана

По данным тюремных источников, Имрана Хана могут перевести в период с 20 по 30 ноября. По их словам, специальное отделение для него уже завершено, а установка системы видеонаблюдения там находится на завершающей стадии.

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Источники в тюрьме Адиала также подтвердили, что списки заключенных и подследственных из Исламабада уже сформированы, а подготовка к переводу в ноябре продолжается. Перевод осужденных, по словам источников, может начаться в феврале 2027 года.

Первая фаза строительства завершена

Новую тюрьму построили на площади 90 акров в секторе H-16. В завершенную первую фазу входят три барака, мини-больница на 35 коек, мечеть и кухня. На территории комплекса также предусмотрены спортивная площадка, библиотека, имамбаргах, церковь и отдельные отделения для женщин и детей.

Вторую фазу проекта планируют завершить в первом квартале 2027 года. Первоначальная стоимость проекта составляла 3,5 млрд пакистанских рупий, однако за четыре года она превысила 20 млрд рупий, преимущественно из-за удорожания строительных материалов. Министр внутренних дел Мохсин Накви осмотрел новое учреждение и поручил завершить работы до 31 октября, отмечает издание.

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