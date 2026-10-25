在巴基斯坦，前总理伊姆兰·汗可能于11月底从拉瓦尔品第的阿迪亚拉监狱被转移至伊斯兰堡H-16区的一所新模范监狱。据《The Express Tribune》报道，该设施正准备在11月1日至10日期间启用。

该报援引监狱系统消息人士称，第一阶段计划将1,500名在押人员转移至新监狱，其中包括汗。最初计划转移2,000人。在这一阶段，只有案件仍在法院审理中的候审人员将被转移；已被定罪的囚犯不受此次转移影响。

为汗设立的特别监区

据监狱消息人士称，伊姆兰·汗可能在11月20日至30日期间被转移。他们表示，为他设置的特别监区已经完工，那里的视频监控系统安装工作已进入最后阶段。

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阿迪亚拉监狱的消息人士还证实，来自伊斯兰堡的囚犯和候审人员名单已经拟定，11月转移工作的准备仍在进行中。消息人士称，已定罪囚犯的转移可能于2027年2月开始。

第一期建设已完成

这所新监狱建在H-16区，占地90英亩。已完成的第一期工程包括三栋监舍、一家拥有35张床位的小型医院、一座清真寺和一个厨房。该综合设施还规划有运动场、图书馆、伊玛目巴尔加、教堂，以及妇女和儿童专用的独立监区。

项目第二期计划于2027年第一季度完成。项目最初成本为35亿巴基斯坦卢比，但在四年内已超过200亿卢比，主要原因是建筑材料价格上涨。该报指出，内政部长穆赫辛·纳克维视察了新设施，并指示在10月31日前完成工程。

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