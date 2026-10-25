Експрем’єра Хана можуть перевести до в’язниці в Ісламабаді — The Express Tribune

У Пакистані експрем'єра Імрана Хана можуть наприкінці листопада перевести з в'язниці Адіала в Равалпінді до нової модельної в'язниці в секторі H-16 в Ісламабаді. За інформацією The Express Tribune, заклад готують до відкриття в період від 1 до 10 листопада.

Джерела видання у пенітенціарній системі повідомили, що на першому етапі до нової в'язниці планують перевести 1 500 ув'язнених, зокрема Хана. Спочатку йшлося про переміщення 2 000 осіб. На цьому етапі переводитимуть лише підслідних, чиї справи ще розглядають суди; засуджених це переміщення не стосуватиметься.

Спеціальне відділення для Хана

За даними джерел у в'язниці, Імрана Хана можуть перевести між 20 і 30 листопада. Для нього, за їхніми словами, вже завершили спеціальне відділення, а встановлення системи відеоспостереження там перебуває на завершальній стадії.

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Джерела у в'язниці Адіала також підтвердили, що списки ув'язнених та підслідних з Ісламабада вже сформували, а підготовка до переведення в листопаді триває. Переведення засуджених, за словами джерел, може розпочатися в лютому 2027 року.

Першу фазу будівництва завершили

Нову в'язницю звели на площі 90 акрів у секторі H-16. До завершеної першої фази входять три бараки, мінілікарня на 35 ліжок, мечеть і кухня. На території комплексу також передбачено спортивний майданчик, бібліотеку, імамбаргах, церкву та окремі відділення для жінок і дітей.

Другу фазу проєкту планують завершити в першому кварталі 2027 року. Первісна вартість проєкту становила 3,5 млрд пакистанських рупій, однак за чотири роки вона перевищила 20 млрд рупій, переважно через подорожчання будівельних матеріалів. Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві оглянув новий заклад і доручив завершити роботи до 31 жовтня, зазначає видання.

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