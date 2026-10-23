南非豪登省棕榈岭高等法院判定两名警察谋杀16岁的纳撒尼尔·朱利斯罪名成立。朱利斯于2020年8月在因COVID-19实施的封锁限制期间遭枪击身亡。TimesLIVE报道。

法院裁决

法院认定警员凯林·怀特博伊和警长西蒙·恩迪亚尔瓦内犯有谋杀罪。侦探沃斯特·内齐翁戈洛被判非法持有弹药和作伪证罪名成立，但被判在谋杀案发生后提供帮助的指控不成立。

2020年8月26日，纳撒尼尔·朱利斯从家中前往附近一家商店时，被霰弹枪弹丸击中并受致命伤。警察将他送往克里斯·哈尼·巴拉格瓦纳特医院，医务人员确认该少年死亡。

案件情况

开出致命一枪的怀特博伊还被判妨碍司法公正罪名成立。在保释听证期间，她表示自己以为武器装填的是橡胶子弹。

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当时在枪击现场的恩迪亚尔瓦内还被判非法持有弹药、妨碍司法公正和作伪证罪名成立。法院听取的证词称，枪击发生后，他捡起了一枚已击发的弹壳。

内齐翁戈洛是在枪击发生后才抵达。法院听取称，他与恩迪亚尔瓦内在现场放置了弹药，并编造了一种说法，即朱利斯据称遭到不明人士交叉火力的波及。同时，控方未能排除合理怀疑地证明内齐翁戈洛在谋杀案发生后提供了帮助。法院还未认定怀特博伊和恩迪亚尔瓦内曾策划谋杀。

三名被告均仍以保释状态获释。他们将于11月11日再次出庭，参加量刑前的听证会。

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