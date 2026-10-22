Rekin Bukangi wrócił do kanału w Pusanie — BBC News

W Pusanie w Korei Południowej rekin nazywany Bukangi wrócił do kanału, w którym przebywał około miesiąca. Stało się to dzień po tym, jak południowokoreańskie Ministerstwo Oceanów i Rybołówstwa poinformowało, że zwierzę udało się wyprowadzić z kanału na otwarte wody portu, podaje BBC News.

Rekin ponownie znalazł się przy kanale

Według lokalnych mediów Bukangi dopłynął z powrotem do ujścia kanału, prawdopodobnie przełamując barierę ustawioną przez władze. Nową operację przeniesienia rekina zaplanowano na czwartek.

W środę ratownicy przez ponad osiem godzin ostrożnie kierowali trzymetrowego rekina za pomocą sieci w stronę otwartych wód w porcie. Była to co najmniej trzecia próba wyprowadzenia Bukangi z kanału: dwie wcześniejsze operacje z użyciem sieci nie przyniosły rezultatu.

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Atrakcja turystyczna i obawy o stan zwierzęcia

Rekina zauważono w kanale w południowo-wschodnim portowym mieście Pusan w ubiegłym miesiącu. Stał się lokalną sensacją i w czasie pobytu przyciągnął ponad 1,6 mln odwiedzających. Miasto faktycznie uznało go za nieoficjalny symbol, a jego popularność wsparła branżę turystyczną Pusanu.

Jednocześnie władze obawiały się o stan zwierzęcia: rekin, jak się wydawało, był ranny i nie jadł. W mediach społecznościowych rozpowszechniano nagrania, na których Bukangi prawdopodobnie miał zakrwawiony pysk. Obawiano się również, że spadek temperatury wody jeszcze bardziej go osłabi.

Eksperci przypuszczają, że rekina mogły przyciągnąć do kanału niezwykle ciepła woda i duża liczba ryb. Zauważają również, że z powodu corocznego ocieplania się morza w pobliżu Pusanu może pojawiać się więcej rekinów.

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