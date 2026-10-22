Shehbaz Sharif prowadzi posiedzenie bezpieczeństwa w Peszawarze — Dawn

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif prowadzi w Peszawarze posiedzenie komitetu najwyższego szczebla poświęcone ogólnej sytuacji bezpieczeństwa w prowincji Chajber Pasztunchwa. Jak podaje Dawn, uczestniczą w nim gubernator prowincji Faisal Karim Kundi, ministrowie federalni i prowincjonalni oraz najwyższe dowództwo wojskowe.

Wizyta w Peszawarze

Sharif przybył do Peszawaru 22 października. Według źródeł w kancelarii premiera jest to jego pierwsza wizyta w Chajber Pasztunchwie od wprowadzenia w prowincji rządów gubernatorskich i stanu wyjątkowego 11 października.

Władze federalne uzasadniły te decyzje twierdzeniem, że rząd prowincjonalny kierowany przez partię PTI rzekomo celowo wycofał się z walki z terroryzmem. W ubiegłym tygodniu parlament poparł wprowadzenie stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich, mimo protestów opozycji.

Na posiedzeniu mają zostać omówione ogólna sytuacja bezpieczeństwa w Chajber Pasztunchwie oraz środki podejmowane w celu przeciwdziałania terroryzmowi. Wcześniej Kundi wraz z ministrem spraw wewnętrznych Mohsinem Naqvim prowadził posiedzenie tego komitetu dzień po wprowadzeniu rządów gubernatorskich.

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Wówczas Kundi, który zarządza prowincją w ramach nowego ustroju, oświadczył, że będzie realizował całą politykę rządu federalnego i współpracował z siłami bezpieczeństwa. Walkę z terroryzmem nazwał także priorytetem nowej administracji.

Różnice dotyczące polityki bezpieczeństwa

Po wprowadzeniu rządów gubernatorskich władze federalne zatwierdziły użycie jednostek i zasobów armii pakistańskiej w celu wsparcia władz cywilnych w prowincji. Ministrowie federalni twierdzili, że rząd PTI w Chajber Pasztunchwie miał „powiązania” z grupami terrorystycznymi, i wiązali potrzebę wprowadzenia stanu wyjątkowego z sytuacją bezpieczeństwa w regionie.

PTI oświadczyła, że została odsunięta od podejmowania decyzji dotyczących bezpieczeństwa w prowincji, czemu zaprzeczyły władze federalne. Rozmowy między stronami na tydzień przed wprowadzeniem rządów gubernatorskich zakończyły się bez rezultatu; jednym z głównych punktów spornych była polityka walki z terroryzmem. Władze federalne krytykowały również podejście rządu prowincjonalnego do przeciwdziałania terroryzmowi oraz jego stanowisko w sprawie dialogu z afgańskimi talibami.

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