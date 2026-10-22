谢赫巴兹·谢里夫在白沙瓦主持安全会议——《黎明报》

巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫正在白沙瓦主持一场高级别委员会会议，会议专门讨论开伯尔-普什图省的整体安全局势。据《黎明报》报道，该省省长费萨尔·卡里姆·昆迪、联邦和省级部长以及高级军事领导层参加了会议。

访问白沙瓦

谢里夫于10月22日抵达白沙瓦。据总理办公室消息人士称，这是自10月11日该省实施省长管治和紧急状态以来，他首次访问开伯尔-普什图省。

联邦当局称，作出这些决定的原因是，由正义运动党（PTI）领导的省政府据称故意回避打击恐怖主义。尽管反对派抗议，议会于上周支持实施紧急状态和省长管治。

会议将审议开伯尔-普什图省的整体安全局势，以及为打击恐怖主义所采取的措施。此前，在实施省长管治后的第二天，昆迪曾与内政部长莫辛·纳克维共同主持该委员会会议。

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当时，按照新安排管理该省的昆迪表示，他将执行联邦政府的所有政策，并与安全部队合作。他还称，打击恐怖主义是新政府的优先事项。

围绕安全政策的分歧

实施省长管治后，联邦当局授权动用巴基斯坦军队的部队和资源，协助该省的民事当局。联邦部长表示，开伯尔-普什图省的PTI政府与恐怖组织存在“联系”，并将实施紧急状态的必要性与该地区的安全局势相联系。

PTI表示，该党被排除在该省安全决策之外，但联邦当局否认了这一点。双方在实施省长管治前一周举行的谈判未取得结果；反恐政策是主要分歧之一。联邦当局还批评了省政府应对恐怖主义的方式及其就与阿富汗塔利班对话所持的立场。

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