女演员艾曼·萨利姆加入巴基斯坦人民党——《黎明报》

在巴基斯坦卡拉奇，女演员艾曼·萨利姆宣布加入巴基斯坦人民党（PPP）。据《黎明报》报道，她与信德省党主席尼萨尔·艾哈迈德·胡赫罗共同出席新闻发布会时作出了这一声明。

受贝娜齐尔·布托启发

萨利姆表示，她从小就钦佩贝娜齐尔·布托。她说，布托是穆斯林世界首位经选举产生的女性领导人，她的人生经历让这位女演员明白，女孩的梦想永远不会太小，也不应受到性别限制。

这位女演员还提到，布托曾经历流亡、监禁和威胁，但仍回到了巴基斯坦。萨利姆称，加入PPP不仅是一个政治决定，也是承诺利用该党平台提供的机会，为国家及其人民工作。

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家庭与事业

萨利姆是前巴基斯坦板球运动员萨利姆·优素福的女儿。她指出，父亲曾为巴基斯坦国家队效力超过10年；她还表示，爱国主义在很大程度上“流淌在她的血液中”，她一直想为国家做些什么。

这位女演员感谢了PPP领导层，包括总统阿西夫·阿里·扎尔达里和党主席比拉瓦尔·布托·扎尔达里。在进入娱乐业之前，萨利姆曾在纽约从事投资银行和咨询工作。2021年，在电视剧《Chupke Chupke》成功后，她曾在Instagram上宣布不再演戏，但后来重返银幕。

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