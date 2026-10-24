W Karaczi w Pakistanie aktorka Aymen Saleem ogłosiła, że dołączyła do Pakistańskiej Partii Ludowej (PPP). Złożyła to oświadczenie na konferencji prasowej wraz z przewodniczącym partii w prowincji Sindh, Nisarem Ahmedem Khuhro, informuje Dawn.

Inspiracja Benazir Bhutto

Saleem powiedziała, że od dzieciństwa podziwiała Benazir Bhutto. Według niej Bhutto była pierwszą wybraną kobietą liderką w świecie muzułmańskim, a jej życiowa droga nauczyła aktorkę, że marzenia dziewcząt nigdy nie są zbyt małe i nie mają ograniczeń ze względu na płeć.

Aktorka wspomniała również, że Bhutto doświadczyła wygnania, więzienia i gróźb, ale wróciła do Pakistanu. Saleem nazwała swoje przystąpienie do PPP nie tylko decyzją polityczną, lecz także obietnicą pracy dla kraju i jego mieszkańców, z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez partyjną platformę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rodzina i kariera

Saleem jest córką byłego pakistańskiego krykiecisty Saleema Yousufa. Zaznaczyła, że jej ojciec przez ponad 10 lat grał w reprezentacji Pakistanu, a także powiedziała, że patriotyzm w dużej mierze jest „w jej krwi” i że zawsze chciała zrobić coś dla kraju.

Aktorka podziękowała kierownictwu PPP, w tym prezydentowi Asifowi Aliemu Zardariemu oraz przewodniczącemu partii Bilawalowi Bhutto Zardariemu. Przed pracą w branży rozrywkowej Saleem zajmowała się bankowością inwestycyjną i doradztwem w Nowym Jorku. W 2021 roku, po sukcesie serialu Chupke Chupke, ogłosiła na Instagramie, że nie będzie już grać, jednak później wróciła na ekran.

Czytaj nas na