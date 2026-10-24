美国国务院警告美国公民前往中东13个国家存在风险，其中包括沙特阿拉伯、巴林、伊朗、伊拉克、约旦、黎巴嫩、科威特、阿曼、阿联酋、卡塔尔、叙利亚、也门和以色列。所有旅行建议均提及恐怖主义威胁。据The National报道。

关于沙特阿拉伯的警告

华盛顿敦促美国人重新考虑前往沙特阿拉伯的必要性，原因是伊朗和得到德黑兰支持的胡塞武装可能使用无人机和导弹袭击美国利益，同时还存在武装冲突和恐怖主义风险。该建议还特别指出，由于恐怖主义威胁，不应前往沙特阿拉伯与也门接壤的地区。

国务院表示，胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击可能迅速升级，并蔓延至直接受袭地区之外。该部门的一名代表澄清说，这些警告并不表明胡塞武装获得了新的能力，而是反映了近几天的袭击，其中包括针对机场的袭击。

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对机场的袭击

据该媒体报道，胡塞武装近几周袭击了利雅得、达曼、纳季兰和吉赞的机场。航空交通受到干扰：利雅得哈立德国王国际机场在本月关闭后仅部分恢复运营，国际航班尚未恢复至全量水平。

沙特阿拉伯民航局周三表示，针对位于沙特阿拉伯东部省达曼的法赫德国王国际机场的最新袭击造成两人死亡、另有八人受伤。

在紧张局势下，美国总统唐纳德·特朗普在佛罗里达州表示，如果无法达成协议，华盛顿可能对伊朗进行又一次军事行动。伊朗官员则威胁称，将对可能发生的新袭击作出更广泛的回应。

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