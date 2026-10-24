尼泊尔方面表示，孟加拉湾上空的低压区可能增强为气旋风暴，并为该国部分地区带来降雨、为高喜马拉雅地区带来降雪。水文和气象部门警告称，该天气系统可能在10月28日至11月1日期间影响尼泊尔，《加德满都邮报》报道。

对农作物和旅游业的风险

气象学家敦促农民保护田间正在成熟的水稻，以及已收割后留在外面晾晒的作物。该部门表示，现在确定确切降水量和危险等级仍为时过早，但恶劣天气可能影响农业和旅游业。

气象学家比诺德·波卡雷尔警告称，尼泊尔在10月29日至11月1日期间可能面临天气风险。据他评估，10月30日和31日的降水风险将相对较高。目前的预报显示，全国大部分地区可能出现降雨，部分地区可能有强降雨，其中包括加德满都，以及科希、马德什、巴格马蒂、甘达基和蓝毗尼省的28个县。波卡雷尔表示，马南需要特别关注。

他还指出，来自孟加拉湾的系统可能与高空槽相互作用，从而增加出现强降水的可能性。

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系统正向印度海岸移动

根据尼泊尔该部门的数据，该低压区于周五在孟加拉湾中东部及其毗邻的东南部形成。预计它将向西北偏西移动，到周一增强为气旋风暴，并向印度安得拉邦北部和奥迪沙邦南部的海岸移动。

印度气象部门也报告称该系统正在增强。该部门预测，该系统将经历低压和深低压阶段，并于周一上午在孟加拉湾中西部上空发展为气旋风暴。

气候与环境专家乌杰瓦尔·乌帕德亚伊建议农民收割作物并将其转移至受保护地点，同时建议在此期间暂停高喜马拉雅地区的徒步旅行。他表示，降雨可能间歇出现，部分地区可能出现冰雹。

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