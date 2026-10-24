В Непале область низкого давления над Бенгальским заливом может усилиться до циклонического шторма и принести дожди в отдельные районы страны и снегопады в высокие Гималаи. Департамент гидрологии и метеорологии предупредил, что погодная система может воздействовать на страну с 28 октября по 1 ноября, сообщает Kathmandu Post.

Риски для урожая и туризма

Метеорологи призвали фермеров защитить рис, созревающий на полях, а также уже собранный урожай, оставленный для сушки. Ведомство отметило, что пока слишком рано определять точное количество осадков и уровень опасности, однако непогода может повлиять на сельское хозяйство и туристическую сферу.

Метеоролог Бинод Покхарел предупредил о возможных погодных рисках в Непале с 29 октября по 1 ноября. По его оценке, риск осадков будет относительно высоким 30 и 31 октября. Текущие прогнозы указывают на возможность дождей на большей части страны и сильных ливней в некоторых районах, в частности в Катманду и 28 округах провинций Коши, Мадхеш, Багмати, Гандаки и Лумбини. По словам Покхарела, отдельного внимания требует Мананг.

Он также отметил, что система из Бенгальского залива может взаимодействовать с высотной ложбиной, что увеличит вероятность сильных осадков.

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Система движется к побережью Индии

По данным непальского департамента, область низкого давления сформировалась в пятницу над восточно-центральной и прилегающей юго-восточной частями Бенгальского залива. Ожидается, что она будет двигаться на запад-северо-запад, усилится до циклонического шторма к понедельнику и направится к побережью северной части штата Андхра-Прадеш и южной части штата Одиша в Индии.

Индийский метеорологический департамент также сообщил об усилении системы. Там прогнозируют, что она пройдет стадии депрессии и глубокой депрессии, а утром в понедельник превратится в циклонический шторм над западно-центральной частью Бенгальского залива.

Эксперт по климату и окружающей среде Уджвал Упадхьяй посоветовал фермерам собрать урожай и перенести его в защищенное место, а также рекомендовал приостановить треккинг в высоких Гималаях на этот период. По его словам, дожди могут идти с перерывами, а в отдельных районах возможен град.

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