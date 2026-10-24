W Nepalu obszar niskiego ciśnienia nad Zatoką Bengalską może przekształcić się w burzę cyklonową i przynieść deszcz do części kraju oraz opady śniegu w wysokich Himalajach. Departament Hydrologii i Meteorologii ostrzegł, że system pogodowy może oddziaływać na kraj od 28 października do 1 listopada, podaje Kathmandu Post.

Zagrożenia dla upraw i turystyki

Meteorolodzy wezwali rolników do zabezpieczenia ryżu dojrzewającego na polach, a także już zebranych plonów pozostawionych do wyschnięcia. Urząd zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie, aby określić dokładną ilość opadów i poziom zagrożenia, jednak zła pogoda może wpłynąć na rolnictwo i sektor turystyczny.

Meteorolog Binod Pokharel ostrzegł przed możliwymi zagrożeniami pogodowymi w Nepalu od 29 października do 1 listopada. Według jego oceny ryzyko opadów będzie stosunkowo wysokie 30 i 31 października. Obecne prognozy wskazują na możliwość deszczu w większej części kraju i silnych ulew w niektórych rejonach, w tym w Katmandu oraz 28 okręgach prowincji Koshi, Madhesh, Bagmati, Gandaki i Lumbini. Jak powiedział Pokharel, szczególnej uwagi wymaga Manang.

Zaznaczył również, że system znad Zatoki Bengalskiej może wejść w interakcję z górną zatoką niskiego ciśnienia, co zwiększy prawdopodobieństwo intensywnych opadów.

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System przemieszcza się w kierunku wybrzeża Indii

Według nepalskiego departamentu obszar niskiego ciśnienia uformował się w piątek nad wschodnio-centralną i przylegającą południowo-wschodnią częścią Zatoki Bengalskiej. Oczekuje się, że będzie przemieszczał się na zachód-północny zachód, do poniedziałku przekształci się w burzę cyklonową i skieruje się ku wybrzeżu północnej części stanu Andhra Pradesh oraz południowej części stanu Odisha w Indiach.

Indyjski Departament Meteorologiczny również poinformował o nasilaniu się systemu. Prognozuje, że przejdzie on przez etapy depresji i głębokiej depresji, a w poniedziałek rano przekształci się w burzę cyklonową nad zachodnio-centralną częścią Zatoki Bengalskiej.

Ekspert ds. klimatu i środowiska Ujwal Upadhyay poradził rolnikom, aby zebrali plony i przenieśli je w chronione miejsce, a także zalecił zawieszenie trekkingu w wysokich Himalajach na ten okres. Według niego deszcze mogą występować z przerwami, a w niektórych rejonach możliwy jest grad.

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