智利通过包机遣返75名外国人——The Rio Times

据《The Rio Times》报道，2026年10月23日，智利通过一架从圣地亚哥起飞的包机，将75名外国人遣返至哥伦比亚、秘鲁和多米尼加共和国。这是何塞·安东尼奥·卡斯特总统任期开始以来的第11架此类航班；其总统任期始于2026年3月11日。

飞机从圣地亚哥阿图罗·梅里诺·贝尼特斯国际机场起飞，并在北部城市伊基克停靠，又有7人登机——6名哥伦比亚人和1名秘鲁人。所有乘客中有50名哥伦比亚公民、14名秘鲁公民和11名多米尼加共和国公民。

行政和司法决定

据PDI移民和国际警察部门负责人埃内斯托·莱昂称，69人依据行政决定被驱逐，另有6人依据法院裁决被驱逐。国家移民服务局局长弗兰克·绍尔鲍姆表示，大多数乘客是通过未经授权的越境进入智利的。

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莱昂表示，5名乘客有犯罪前科，包括贩毒罪，其中1人还曾因强奸罪被定罪。据该媒体报道，政府还将暴力抢劫和非法持有枪支列为该群体涉及的违法行为。

政府关于遣返的声明

内政部副部长马克西莫·帕韦斯表示，自2026年初以来，该国遣返人数已超过2000人，其中约1700人在卡斯特就职后实施。与此同时，政府发布的统计数据显示，行政遣返1726人、司法遣返199人，合计1925起。消息来源指出，相关方面未解释这一差异的原因。

智利国会还完成了对一项法案的通过，该法案拟将对行政遣返决定提出申诉的期限从10天缩短至5天。该文件规定，经法官授权，PDI警察可进入住所拘留驱逐决定已生效的人员。这些规定将在法律正式公布后生效，但未说明公布日期。

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