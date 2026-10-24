В Чили 23 октября 2026 года чартерным рейсом из Сантьяго депортировали 75 иностранцев в Колумбию, Перу и Доминиканскую Республику. Это был 11-й такой рейс с начала президентского срока Хосе Антонио Каста, начавшегося 11 марта 2026 года. Об этом сообщает The Rio Times.

Самолет вылетел из международного аэропорта имени Артуро Мерино Бенитеса в Сантьяго и остановился в северном городе Икике, где на борт поднялись еще семь человек — шесть колумбийцев и один перуанец. Среди всех пассажиров были 50 граждан Колумбии, 14 граждан Перу и 11 граждан Доминиканской Республики.

Административные и судебные решения

По словам руководителя подразделения миграционной и международной полиции PDI Эрнесто Леона, 69 человек выдворили на основании административных решений, еще шестерых — по решениям суда. Глава Национальной миграционной службы Франк Зауэрбаум заявил, что большинство пассажиров попали в Чили через несанкционированные пересечения границы.

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Леон сообщил, что пятеро пассажиров имели судимости, в том числе за торговлю наркотиками, а в одном случае — за изнасилование. По данным издания, правительство также указывало среди правонарушений в этой группе насильственное ограбление и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Заявления правительства о депортациях

Заместитель министра внутренних дел Максимо Павес заявил, что число депортаций в стране с начала 2026 года превысило 2 тысячи, из которых примерно 1,7 тысячи были осуществлены после вступления Каста в должность. В то же время в распространенной правительством статистике указано 1726 административных и 199 судебных депортаций — всего 1925 случаев. Источник отметил, что причину этого расхождения не объяснили.

Конгресс Чили также завершил принятие законопроекта, который должен сократить срок обжалования административного решения о депортации с десяти до пяти дней. Документ предусматривает, что полиция PDI с разрешения судьи сможет входить в жилье для задержания людей, в отношении которых решения о выдворении вступили в силу. Эти положения начнут действовать после официальной публикации закона, дату которой не назвали.

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