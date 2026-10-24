W Chile 23 października 2026 roku lotem czarterowym z Santiago deportowano 75 cudzoziemców do Kolumbii, Peru i Republiki Dominikany. Był to 11. taki lot od początku kadencji prezydenckiej José Antonio Kasta, która rozpoczęła się 11 marca 2026 roku. Poinformował o tym The Rio Times.

Samolot wystartował z międzynarodowego lotniska im. Arturo Merino Beníteza w Santiago i zatrzymał się w północnym mieście Iquique, gdzie na pokład weszło kolejnych siedem osób — sześciu Kolumbijczyków i jeden Peruwiańczyk. Wśród wszystkich pasażerów było 50 obywateli Kolumbii, 14 obywateli Peru i 11 obywateli Republiki Dominikany.

Decyzje administracyjne i sądowe

Według Ernesto Leóna, szefa jednostki migracyjnej i policji międzynarodowej PDI, 69 osób wydalono na podstawie decyzji administracyjnych, a kolejnych sześć — na podstawie orzeczeń sądowych. Szef Krajowej Służby Migracyjnej Frank Sauerbaum oświadczył, że większość pasażerów dostała się do Chile przez nieuprawnione przekroczenia granicy.

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León poinformował, że pięciu pasażerów miało wyroki skazujące, w tym za handel narkotykami, a w jednym przypadku — za gwałt. Według publikacji rząd wskazywał również wśród przestępstw w tej grupie rozbój z użyciem przemocy oraz nielegalne posiadanie broni palnej.

Oświadczenia rządu w sprawie deportacji

Wiceminister spraw wewnętrznych Máximo Pavez oświadczył, że liczba deportacji w kraju od początku 2026 roku przekroczyła 2 tysiące, z czego około 1,7 tysiąca przeprowadzono po objęciu urzędu przez Kasta. Jednocześnie w opublikowanych przez rząd statystykach wskazano 1726 deportacji administracyjnych i 199 sądowych — łącznie 1925 przypadków. Źródło zaznaczyło, że przyczyny tej rozbieżności nie wyjaśniono.

Kongres Chile zakończył również uchwalanie projektu ustawy, który ma skrócić termin odwołania od administracyjnej decyzji o deportacji z dziesięciu do pięciu dni. Dokument przewiduje, że policja PDI za zgodą sędziego będzie mogła wchodzić do mieszkań, aby zatrzymywać osoby, wobec których decyzje o wydaleniu stały się prawomocne. Przepisy te zaczną obowiązywać po oficjalnej publikacji ustawy, której daty nie podano.

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