10月24日，台风“强帕”继续影响中国东部沿海：恶劣天气导致超过100个航班暂停，上海当局此前一天疏散了约6.24万人。据《南华早报》报道。

航班取消和铁路限制

上海机场以及福建省和浙江省的机场均取消了航班。中国东方航空公司称，往返上海两大主要机场的39个国内航班被取消。前往福州和温州的航班也受到限制影响。

浙江省宁波市和温州市分别取消了37个和44个航班。铁路部门暂时停运了部分途经浙江的高速列车，并对该省其他线路实施限速。

风暴正向日本移动

中国国家气象中心连续第五天维持台风蓝色预警，这是该国四级预警系统中的最低级别。根据该中心的预报，“强帕”将沿浙江附近海域转向东北，并向日本西南部移动；同时，它在周日可能仍会靠近中国大陆东部海岸。

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当局警告称，受冷空气和台风影响，10月23日至26日，东南部海域及中国东部沿海将持续出现强风。江苏省部分地区、上海市和浙江省预计将出现强降雨和暴雨。江苏省启动了防汛防台风四级应急响应，即最低级别响应。

台风从台湾东北海岸附近经过，未登陆。台湾灾害应变部门报告称，已有1人死亡、527人受伤。10月23日，台北桃园国际机场取消了563个航班；10月24日，当局宣布航班将逐步恢复。

中国国家气象中心数据显示，“强帕”中心附近风速已降至每小时126公里，低于周五的每小时162公里。此前，在10月21日8时，台风中心最大持续风速曾达到每小时245公里。

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