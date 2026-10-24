Tajfun Champi 24 października nadal wpływał na wschodnie wybrzeże Chin: z powodu złej pogody wstrzymano ponad sto lotów, a władze Szanghaju dzień wcześniej ewakuowały około 62 400 osób. Poinformował o tym South China Morning Post.

Odwołania lotów i ograniczenia na kolei

Loty odwoływano na lotniskach w Szanghaju, a także w prowincjach Fujian i Zhejiang. Linie China Eastern Airlines poinformowały o odwołaniu 39 lotów krajowych do i z dwóch głównych lotnisk Szanghaju. Ograniczenia dotknęły również połączeń lotniczych do miast Fuzhou i Wenzhou.

W miastach Ningbo i Wenzhou w prowincji Zhejiang odwołano odpowiednio 37 i 44 loty. Służby kolejowe tymczasowo wstrzymały część pociągów dużych prędkości przejeżdżających przez Zhejiang, a na innych trasach w prowincji wprowadzono ograniczenia prędkości.

Sztorm zmierza w kierunku Japonii

Chińskie Narodowe Centrum Meteorologiczne piąty dzień z rzędu utrzymywało niebieski poziom ostrzeżenia przed tajfunem, najniższy w czterostopniowym systemie kraju. Według prognozy centrum Champi miał skręcić na północny wschód wzdłuż wód w pobliżu Zhejiang i kierować się ku południowo-zachodniej Japonii, przy czym w niedzielę mógł pozostawać blisko wschodniego wybrzeża Chin kontynentalnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Władze ostrzegły, że pod wpływem zimnego powietrza i tajfunu od 23 do 26 października na południowo-wschodnich akwenach oraz wzdłuż wschodniego wybrzeża Chin utrzyma się silny wiatr. W części prowincji Jiangsu, Szanghaju i Zhejiang prognozowano intensywne i ulewne opady deszczu. W prowincji Jiangsu wprowadzono czwarty, najniższy, poziom reagowania kryzysowego na powodzie i tajfuny.

Tajfun przeszedł w pobliżu północno-wschodniego wybrzeża Tajwanu, nie wychodząc na ląd. Tajwańska służba reagowania na katastrofy poinformowała o jednej ofierze śmiertelnej i 527 rannych. Na międzynarodowym lotnisku Taoyuan w Tajpej 23 października odwołano 563 loty, a 24 października poinformowano o stopniowym wznowieniu połączeń.

Według Chińskiego Narodowego Centrum Meteorologicznego prędkość wiatru w pobliżu centrum Champi spadła do 126 km/h z 162 km/h w piątek. Wcześniej, o godz. 8:00 21 października, maksymalna stała prędkość wiatru w centrum tajfunu sięgała 245 km/h.

Czytaj nas na