当地时间10月24日03:00，二级飓风万斯位于太平洋上，距离墨西哥阿卡普尔科以南偏西南约590公里。最大持续风速达到175公里/小时，该气旋正以约11公里/小时的速度向北偏西北移动，The Rio Times报道，援引美国国家飓风中心的消息。

10月23日晚，万斯一度达到大型飓风强度——三级，当时风速约为185公里/小时。随后其减弱至二级。该系统的中心气压估计为965毫巴，预报员指出，中等程度的风切变可能会破坏气旋结构。

沿海地区暂无警报

根据最新公告，墨西哥沿海地区尚未发布飓风观察或警报。同时，美国国家飓风中心敦促该国西南海岸居民关注万斯的发展。

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五天预报显示，飓风中心将停留在海洋上空，但约一天半之后的路径仍不确定。预报员评估认为，较弱的气旋可能向西北偏西移动，而较强的气旋则更有可能继续向北移动，朝向墨西哥西南部或中西部海岸。

降雨和危险海浪

墨西哥国家水务委员会Conagua预测，米却肯州和格雷罗州沿海地区将有25至50毫米降雨。瓦哈卡州预计有5至25毫米降雨，格雷罗州沿岸预计将出现2至3米高的海浪。

墨西哥民防部门建议沿海地区居民在大浪期间不要前往海滩，也不要穿越被淹没的街道、河流和溪流。根据美国国家飓风中心的预测，万斯引发的海浪可能会在周末和下周初影响墨西哥南部和西南部海岸，造成危险的碎浪条件和离岸流。

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