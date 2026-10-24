Huragan Vance drugiej kategorii znajdował się o godz. 03:00 czasu lokalnego 24 października na Oceanie Spokojnym, około 590 km na południowy południowy zachód od Acapulco w Meksyku. Maksymalna utrzymująca się prędkość wiatru sięgała 175 km/h, a cyklon przemieszczał się na północny północny zachód z prędkością około 11 km/h, podaje The Rio Times, powołując się na amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów.

Wieczorem 23 października Vance na krótko osiągnął siłę dużego huraganu — trzeciej kategorii — gdy prędkość wiatru wynosiła około 185 km/h. Później osłabł do drugiej kategorii. Centralne ciśnienie w systemie oszacowano na 965 milibarów, a synoptycy zaznaczyli, że umiarkowane ścinanie wiatru może zakłócić strukturę cyklonu.

Brak ostrzeżeń dla wybrzeża

Według najnowszego biuletynu dla wybrzeża Meksyku nie ogłoszono obserwacji ani ostrzeżeń przed huraganem. Jednocześnie amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów wezwało mieszkańców południowo-zachodniego wybrzeża kraju do śledzenia rozwoju Vance'a.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pięciodniowa prognoza przewidywała, że centrum huraganu pozostanie nad oceanem, jednak jego trajektoria po około półtorej doby pozostawała niepewna. Według synoptyków słabszy cyklon może przesunąć się na zachód-północny zachód, podczas gdy silniejszy będzie miał większe szanse kontynuować ruch na północ w kierunku południowo-zachodniego lub zachodnio-środkowego wybrzeża Meksyku.

Deszcze i niebezpieczne fale

Meksykańska Narodowa Komisja Wodna Conagua prognozowała opady od 25 do 50 mm w stanie Michoacán i wzdłuż wybrzeża stanu Guerrero. W stanie Oaxaca oczekiwano opadów od 5 do 25 mm, a w pobliżu wybrzeża Guerrero fal o wysokości od 2 do 3 metrów.

Meksykańska służba ochrony cywilnej zaleciła mieszkańcom obszarów przybrzeżnych, aby nie odwiedzali plaż podczas wysokich fal i nie przekraczali zalanych ulic, rzek oraz strumieni. Według prognozy amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów fale wywołane przez Vance'a mogą oddziaływać na południowe i południowo-zachodnie wybrzeża Meksyku w weekend i na początku przyszłego tygodnia, stwarzając niebezpieczne warunki do surfowania i prądy wsteczne.

Czytaj nas na