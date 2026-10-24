Ураган Вэнс второй категории в 03:00 по местному времени 24 октября находился в Тихом океане примерно в 590 км к юго-юго-западу от Акапулько, Мексика. Максимальная устойчивая скорость ветра достигала 175 км/ч, а циклон двигался на северо-северо-запад со скоростью около 11 км/ч, сообщает The Rio Times со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Вечером 23 октября Вэнс ненадолго достиг силы крупного урагана — третьей категории, когда скорость ветра составляла около 185 км/ч. Позднее он ослаб до второй категории. Центральное давление в системе оценивалось в 965 миллибаров, а синоптики отмечали, что умеренный сдвиг ветра может нарушить структуру циклона.

Предупреждений для побережья нет

По состоянию на последний бюллетень для побережья Мексики не объявлялись наблюдения или предупреждения в связи с ураганом. В то же время Национальный центр США по наблюдению за ураганами призвал жителей юго-западного побережья страны следить за развитием Вэнса.

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Пятидневный прогноз предполагал, что центр урагана будет оставаться над океаном, однако его траектория примерно через полтора дня оставалась неопределенной. По оценке синоптиков, более слабый циклон может сместиться на запад-северо-запад, тогда как более сильный будет иметь больше шансов продолжить движение на север в направлении юго-западного или западно-центрального побережья Мексики.

Дожди и опасные волны

Мексиканская Национальная водная комиссия Conagua прогнозировала осадки от 25 до 50 мм в штате Мичоакан и вдоль побережья штата Герреро. В Оахаке ожидались осадки от 5 до 25 мм, а у побережья Герреро — волны высотой от 2 до 3 метров.

Служба гражданской защиты Мексики посоветовала жителям прибрежных районов не посещать пляжи во время высоких волн и не пересекать затопленные улицы, реки и ручьи. По прогнозу Национального центра США по наблюдению за ураганами, волны от Вэнса могут влиять на южное и юго-западное побережья Мексики в течение выходных и в начале следующей недели, создавая опасные условия для прибоя и отбойные течения.

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