Wysoki Trybunał Sprawiedliwości Izraela utrzymał w mocy nakaz rozbiórki mieszkania Palestyńczyka Abdallaha Mahmuda Sauda al-Chatiba w wiosce Kafr Ni'ma niedaleko Ramallah na Zachodnim Brzegu Jordanu. Jest on oskarżony między innymi o usiłowanie umyślnego zabójstwa, przestępstwa z użyciem broni oraz członkostwo w nielegalnym stowarzyszeniu. Jak informuje Jerusalem Post, sąd uznał, że wyjątkowe niebezpieczeństwo domniemanych działań uzasadniało rozbiórkę, choć w wyniku próby ataku nikt nie zginął ani nie został ranny.

Sąd oddalił pozew rodziny

Skład sędziowski: Jael Wilner, Jechiel Kaszer i Rut Ronnen, jednogłośnie oddalił pozew żony al-Chatiba i jego dwojga dzieci. Nakaz dotyczy wyłącznie mieszkania, w którym mieszkała rodzina, a nie całego budynku należącego do ojca żony oskarżonego, w którym mieszkają inni krewni.

Zgodnie z aktem oskarżenia opisanym w orzeczeniu sądu al-Chatib utworzył komórkę do wielokrotnych ataków rakietowych na izraelskie cele, produkował rakiety i wyrzutnie oraz przeprowadzał testy. 17 września 2025 roku dwóch członków grupy, działając na jego polecenie, umieściło dwie rakiety w pobliżu Modi'in Illit i podjęło niezbędne działania, aby wystrzelić je w kierunku miasta.

Jedna z rakiet spadła i uszkodziła mechanizm startowy drugiej, dlatego żadna z nich nie została wystrzelona w kierunku miasta.

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Argumenty sędziów

Sędzia Jael Wilner stwierdziła, że systematyczne przygotowania, posiadanie zapasu rakiet i materiałów wybuchowych, a także zamiar wystrzeliwania rakiet co kilka dni wskazywały na szczególną wagę sprawy. Odrzuciła argument rodziny, że operacja pozostawała jedynie na etapie planowania.

Nakaz wydano na podstawie Przepisu 119 nadzwyczajnych regulacji z czasów Mandatu Brytyjskiego, który przewiduje konfiskatę i rozbiórkę domów w określonych okolicznościach. Rodzina nazwała ten środek zbiorową karą, podkreśliła, że żona i dzieci nie uczestniczyły w domniemanych działaniach al-Chatiba i nie wiedziały o nich, oraz wnioskowała o ograniczenie środka do zapieczętowania jednego pokoju.

Sędzia Rut Ronnen poparła decyzję z zastrzeżeniami, wskazując, że brak udziału i wiedzy rodziny ma znaczenie dla oceny proporcjonalności rozbiórki. Jednocześnie uwzględniła związek al-Chatiba z mieszkaniem, wagę postawionych mu zarzutów oraz fakt, że nakaz ograniczono do jednego lokalu. Sąd oddalił również skargę dotyczącą około 11-miesięcznego opóźnienia między próbą ataku a zawiadomieniem o nakazie rozbiórki.

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