Шехбаз Шариф проводит заседание по безопасности в Пешаваре — Dawn

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф проводит в Пешаваре заседание комитета высшего уровня, посвященное общей ситуации в сфере безопасности в провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщает Dawn, в нем участвуют губернатор провинции Файсал Карим Кунди, федеральные и провинциальные министры, а также высшее военное руководство.

Визит в Пешавар

Шариф прибыл в Пешавар 22 октября. По данным источников в канцелярии премьер-министра, это его первый визит в Хайбер-Пахтунхву после введения в провинции губернаторского правления и чрезвычайного положения 11 октября.

Федеральные власти объяснили эти решения тем, что провинциальное правительство во главе с партией PTI якобы намеренно устранилось от борьбы с терроризмом. На прошлой неделе парламент поддержал введение чрезвычайного положения и губернаторского правления, несмотря на протесты оппозиции.

На заседании должны рассмотреть общую ситуацию с безопасностью в Хайбер-Пахтунхве и меры, принимаемые для противодействия терроризму. Ранее Кунди вместе с министром внутренних дел Мохсином Накви проводил заседание этого комитета на следующий день после введения губернаторского правления.

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Тогда Кунди, который руководит провинцией в рамках нового устройства, заявил, что будет выполнять всю политику федерального правительства и сотрудничать с силами безопасности. Он также назвал борьбу с терроризмом приоритетом новой администрации.

Разногласия относительно политики безопасности

После введения губернаторского правления федеральные власти санкционировали привлечение подразделений и ресурсов пакистанской армии для помощи гражданским властям в провинции. Федеральные министры заявляли, что правительство PTI в Хайбер-Пахтунхве имело «связи» с террористическими группировками, и связывали необходимость чрезвычайного положения с ситуацией в сфере безопасности в регионе.

PTI заявляла, что ее отстранили от принятия решений по безопасности в провинции, однако федеральные власти это отрицали. Переговоры между сторонами за неделю до введения губернаторского правления завершились безрезультатно; одним из главных предметов разногласий была политика борьбы с терроризмом. Федеральные власти также критиковали подход провинциального правительства к противодействию терроризму и его позицию по поводу диалога с афганскими талибами.

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