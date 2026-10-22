Шехбаз Шаріф проводить засідання з безпеки у Пешаварі — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф проводить у Пешаварі засідання комітету найвищого рівня, присвячене загальній безпековій ситуації в провінції Хайбер-Пахтунхва. Як повідомляє Dawn, у ньому беруть участь губернатор провінції Файсал Карім Кунді, федеральні й провінційні міністри та вище військове керівництво.

Візит до Пешавара

Шаріф прибув до Пешавара 22 жовтня. За даними джерел у канцелярії прем’єр-міністра, це його перший візит до Хайбер-Пахтунхви після запровадження в провінції губернаторського правління та надзвичайного стану 11 жовтня.

Федеральна влада пояснила ці рішення тим, що провінційний уряд, очолюваний партією PTI, нібито навмисно усунувся від боротьби з тероризмом. Минулого тижня парламент підтримав запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління, попри протести опозиції.

На засіданні мають розглянути загальну ситуацію з безпекою в Хайбер-Пахтунхві та заходи, яких уживають для протидії тероризму. Раніше Кунді разом із міністром внутрішніх справ Мохсіном Накві проводив засідання цього комітету наступного дня після введення губернаторського правління.

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Тоді Кунді, який керує провінцією за нового устрою, заявив, що виконуватиме всю політику федерального уряду та співпрацюватиме із силами безпеки. Він також назвав боротьбу з тероризмом пріоритетом нової адміністрації.

Розбіжності щодо безпекової політики

Після запровадження губернаторського правління федеральна влада санкціонувала залучення підрозділів і ресурсів пакистанської армії для допомоги цивільній владі в провінції. Федеральні міністри заявляли, що уряд PTI у Хайбер-Пахтунхві мав «зв’язки» з терористичними угрупованнями, та пов’язували потребу в надзвичайному стані з безпековою ситуацією в регіоні.

PTI заявляла, що її усунули від ухвалення рішень щодо безпеки в провінції, однак федеральна влада це заперечувала. Переговори між сторонами за тиждень до запровадження губернаторського правління завершилися без результату; одним із головних предметів розбіжностей була політика боротьби з тероризмом. Федеральна влада також критикувала підхід провінційного уряду до протидії тероризму та його позицію щодо діалогу з афганськими талібами.

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