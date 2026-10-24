巴西高等选举法院禁止联邦议员尼古拉斯·费雷拉和网红巴勃罗·马尔萨尔在10月25日投票结束前发布虚假或非法的选举相关内容。两人都支持来自里约热内卢的参议员弗拉维奥·博索纳罗，后者将在总统选举第二轮中对阵现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦。有关10月23日作出的这一决定，The Rio Times报道称。

对发布者和平台的罚款

选举监察员里卡多·维拉斯·博阿斯·奎瓦裁定，费雷拉和马尔萨尔每发布一则违反禁令的帖文，均须支付10万雷亚尔罚款。限制尤其涉及滥用人工智能以及在选举内容中使用儿童图像。

拥有Instagram、Facebook和Threads的Meta，以及社交网络X，必须在投票前一天和选举日每六小时提交一次关于这两个账号材料覆盖范围和传播情况的报告。每个平台如不遵守这一要求，将面临50万雷亚尔罚款。

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卢拉联盟的投诉

该决定是在卢拉的Brasil Pronto pra Mais联盟提出投诉后作出的。其代表表示，博索纳罗盟友发布的内容也被传播给未关注其页面的用户。与此同时，奎瓦指出，平台数据并未解释这种传播的机制，也无法证明算法提供了非法协助。

10月19日，法院已禁止费雷拉和马尔萨尔再次发布此前裁决要求删除的材料。当时，每次违规将被处以5万雷亚尔罚款，Meta和X则被要求在10月25日23时59分之前停止对这些账号进行付费推广。

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