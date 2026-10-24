格林纳达已正式在15个选区提名46名候选人，参加定于2026年11月5日举行的大选。据《The Rio Times》报道，此次投票将决定众议院全部15个民选席位的归属。一个政党需要至少赢得8个席位，才能获得议会多数。

主要参选方

由总理迪肯·米切尔领导的执政党国家民主大会党（NDC），以及反对党新国民党（NNP），预计将在全部15个选区推出候选人。据该媒体报道，由前外交部长彼得·戴维领导、新成立的民主人民运动（DPM）将参加9个选区的选举。

在2022年6月23日举行的上一次大选中，NDC赢得众议院9个席位，NNP赢得6个席位。迪肯·米切尔在这次胜利后成为该国总理。

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投票安排和竞选活动

11月5日，投票站将于当地时间6:00至17:00开放。为警察安排的特别投票将于11月2日举行，即主要投票日前三天。

NNP领导人埃梅林·皮埃尔在首都圣乔治附近国家体育场举行的“更好的格林纳达”党派集会上，呼吁支持者在投票日当天保持专注直到18:00。她表示，届时格林纳达将看到一个“新政府”。NNP的一项关键经济提议是将企业税率从28%下调至25%。

最受关注的竞逐之一是乡村选区圣安德鲁东南选区的选举，埃梅林·皮埃尔将在那里对阵NDC的教育部长戴维·安德鲁。在2022年选举中，皮埃尔以约230票的优势击败安德鲁。

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