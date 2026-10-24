В Гренаде официально выдвинули 46 кандидатов в 15 избирательных округах на всеобщие выборы, назначенные на 5 ноября 2026 года. Об этом сообщает The Rio Times. Голосование определит состав всех 15 избираемых мест в Палате представителей. Для получения парламентского большинства партии необходимо завоевать не менее восьми мандатов.

Основные участники гонки

Правящий Национальный демократический конгресс, или NDC, который возглавляет премьер-министр Дикон Митчелл, и оппозиционная Новая национальная партия, NNP, как ожидается, выдвинут кандидатов в каждом из 15 округов. Новосозданное Демократическое народное движение, DPM, возглавляемое бывшим министром иностранных дел Питером Дэвидом, по данным издания, примет участие в выборах в девяти округах.

На предыдущих всеобщих выборах 23 июня 2022 года NDC получил девять мест в Палате представителей, а NNP — шесть. После этой победы Дикон Митчелл стал премьер-министром страны.

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График голосования и кампания

Избирательные участки 5 ноября будут работать с 6:00 до 17:00 по местному времени. Для полицейских предусмотрено специальное голосование 2 ноября — за три дня до основного дня выборов.

Лидер NNP Эммелин Пьер на партийном митинге Better Grenada на Национальном стадионе возле столицы Сент-Джорджеса призвала сторонников сохранять сосредоточенность до 18:00 в день голосования. Она заявила, что тогда Гренада увидит «новое правительство». Одним из ключевых экономических предложений NNP является снижение ставки корпоративного налога с 28% до 25%.

Среди наиболее заметных состязаний — выборы в сельском округе Сент-Эндрю-Юго-Восточный, где Эммелин Пьер будет противостоять министру образования от NDC Дэвиду Эндрю. На выборах 2022 года Пьер победила Эндрю с преимуществом примерно в 230 голосов.

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