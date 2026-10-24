W Argentynie Federalny Sąd Karny nr 5 rozpoczął nowy proces korupcyjny przeciwko byłej prezydent Cristinie Fernández de Kirchner, jej synowi — deputowanemu Máximowi Kirchnerowi — oraz innym oskarżonym. Sprawa łączy postępowania Hotesur i Los Sauces, w których łącznie występuje 19 oskarżonych, informuje Buenos Aires Times.

Cristina Fernández de Kirchner uczestniczyła w posiedzeniu za pośrednictwem łącza wideo z mieszkania w Buenos Aires. Odbywa tam sześcioletnią karę w areszcie domowym w odrębnej sprawie dotyczącej nieuczciwego zarządzania przy przydzielaniu państwowych kontraktów na roboty drogowe. Jest to jej trzeci proces korupcyjny, podczas gdy dla Máxima Kirchnera jest to pierwszy.

Istota zarzutów

Prokuratura twierdzi, że środki rzekomo wyprowadzone za pośrednictwem państwowych kontraktów na budowę dróg wracały do rodziny Kirchnerów poprzez płatności od przedsiębiorców, którzy otrzymywali takie kontrakty. Według oskarżenia schemat działał od maja 2003 roku do grudnia 2016 roku i obejmował pożyczki, transakcje dotyczące nieruchomości, wynajem hoteli oraz ulepszenia hotelowych obiektów należących do rodziny.

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Prokuratorzy wskazują Cristinę Fernández de Kirchner jako domniemaną przywódczynię związku przestępczego, a jej syna jako jednego z organizatorów. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Wśród pozostałych oskarżonych są przedsiębiorcy Lázaro Báez, Cristóbal López i Fabián de Sousa, których również uważa się za organizatorów domniemanego schematu.

Przebieg rozpraw

Pierwsze posiedzenie trwało prawie trzy godziny i było poświęcone głównie odczytaniu części aktu oskarżenia. Rozprawy mają być kontynuowane w poniedziałek, 26 października. Jeden z adwokatów oświadczył, że połączenie spraw pozostawiło obronie zbyt mało czasu na przygotowanie, ponieważ proces w sprawie Hotesur początkowo planowano rozpocząć w marcu 2027 roku.

Sędzia José Michilini poinformował, że sąd najpierw odczyta zarzuty w sprawie Los Sauces, aby dać obronie niezbędny czas, a następnie będzie kontynuował rozpatrywanie sprawy Hotesur. Adwokaci Cristiny i Máxima Kirchnerów odrzucają zarzuty, twierdząc, że wszystkie transakcje handlowe były zgodne z prawem, przeprowadzane przez system bankowy i zgłaszane organom podatkowym. Oboje zostali uniewinnieni w 2021 roku, jednak w 2023 roku sąd wyższej instancji uchylił tę decyzję.

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