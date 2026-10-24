阿根廷联邦口头审判法院第5庭启动了针对前总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基什内尔、她的儿子——议员马克西莫·基什内尔——以及其他被告的一项新腐败审判。该案合并了Hotesur和Los Sauces两起案件，共涉及19名被告，Buenos Aires Times报道。

克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基什内尔通过视频连线从其位于布宜诺斯艾利斯的公寓参加了庭审。她正在那里因另一起涉及分配国家道路工程合同期间欺诈性管理的案件服刑6年，处于居家监禁状态。这是她第三次面临腐败审判，而对马克西莫·基什内尔而言则是第一次。

指控核心

检方称，通过国家道路建设合同被指控转移的资金，经由获得此类合同的商人的付款回流至基什内尔家族。根据控方说法，该计划从2003年5月持续至2016年12月，涉及贷款、房地产交易、酒店租赁以及对该家族酒店资产的改善。

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检察官称克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基什内尔是犯罪团伙的涉嫌头目，其儿子则是组织者之一。他们可能面临最高10年监禁。其他被告包括商人拉萨罗·巴埃斯、克里斯托瓦尔·洛佩斯和法比安·德·索萨，他们也被认为是该涉嫌计划的组织者。

听证会进展

首次庭审持续近3小时，主要用于宣读部分起诉书。听证会将于10月26日星期一继续进行。其中一名律师表示，案件合并使辩方没有足够时间准备，因为Hotesur案的审判原计划于2027年3月开始。

法官何塞·米奇利尼表示，法院将首先宣读Los Sauces案的指控，以给予辩方必要的时间，随后继续审理Hotesur案。克里斯蒂娜和马克西莫·基什内尔的律师否认指控，称所有商业交易均合法，通过银行系统进行，并已向税务机关申报。两人在2021年均被宣告无罪，但上级法院于2023年推翻了这一裁决。

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