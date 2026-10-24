В Аргентине Федеральный устный суд №5 начал новый коррупционный процесс против бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер, ее сына — депутата парламента Максимо Киршнера — и других обвиняемых. Дело объединяет производства Hotesur и Los Sauces, в которых в общей сложности фигурируют 19 обвиняемых, сообщает Buenos Aires Times.

Кристина Фернандес де Киршнер присоединилась к заседанию по видеосвязи из квартиры в Буэнос-Айресе. Там она отбывает шестилетнее наказание под домашним арестом по отдельному делу о мошенническом управлении при распределении государственных контрактов на дорожные работы. Для нее это третий коррупционный процесс, тогда как для Максимо Киршнера — первый.

Суть обвинений

Прокуратура утверждает, что средства, якобы выведенные через государственные контракты на строительство дорог, возвращались семье Киршнеров через платежи от предпринимателей, получавших такие контракты. По версии обвинения, схема действовала с мая 2003 года по декабрь 2016 года и предусматривала займы, операции с недвижимостью, аренду гостиниц и улучшения гостиничных объектов семьи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прокуроры называют Кристину Фернандес де Киршнер предполагаемой главой преступного объединения, а ее сына — одним из организаторов. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Среди других обвиняемых — предприниматели Ласаро Баэс, Кристобаль Лопес и Фабиан де Соуса, которых также считают организаторами предполагаемой схемы.

Ход слушаний

Первое заседание длилось почти три часа и было посвящено преимущественно оглашению части обвинительного акта. Слушания должны продолжиться в понедельник, 26 октября. Один из адвокатов заявил, что объединение дел оставило защите недостаточно времени на подготовку, поскольку процесс по делу Hotesur первоначально планировали начать в марте 2027 года.

Судья Хосе Мичилини сообщил, что суд сначала огласит обвинения по делу Los Sauces, чтобы дать защите необходимое время, а затем продолжит рассмотрение дела Hotesur. Адвокаты Кристины и Максимо Киршнеров отвергают обвинения, заявляя, что все коммерческие операции были законными, проводились через банковскую систему и декларировались налоговым органам. В 2021 году обоих оправдали, однако в 2023 году вышестоящий суд отменил это решение.

Читай нас в